رئيس جت إيروايز يتنحى بعد أزمة ديون بمليار دولار

قالت #جت_إيروايز اليوم الاثنين إن رئيس مجلس إدارة الشركة ناريش جويال سيتنحى عن مجلس الإدارة وسيقلص حصته في الناقلة الهندية التي تعاني أزمة سيولة مع اقترابها من صفقة إنقاذ بقيادة بنوك تديرها الدولة.



وقالت جت في بيان للبورصات بعد أن اجتمع مجلس إدارتها في وقت سابق من اليوم إن البنوك، التي يقودها بنك الدولة الهندي، ستحول ديونها إلى حقوق ملكية وتحصل على حصة مسيطرة في شركة الطيران بمبلغ رمزي قدره روبية واحدة (0.0145 دولار).



وقالت جت إن البنوك ستعطي الشركة أيضا قرضا جديدا بمبلغ 15 مليار روبية (217.71 مليون دولار) لسداد مدفوعات واستئناف العمليات الاعتيادية وستشكل البنوك لجنة إدارة مؤقتة لإدارة الشركة.



وجت المثقلة بدين يفوق المليار دولار وعليها مدفوعات مستحقة لبنوك وموردين وطيارين ومؤجري طائرات، والذين بدأ بعضهم في إنهاء صفقات التأجير مع الناقلة.



وقال مصدران بالحكومة الهندية لرويترز إن الحكومة طلبت من بنوك تديرها الدولة، في مقدمتها بنك الدولة الهندي، إنقاذ جت دون دفعها للإفلاس، مضيفين أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي يسعى لتفادي فقد آلاف الوظائف قبل أسابيع من انتخابات عامة.



وقالت جت في بيانها إن البنوك ستبدأ عملية عطاء لبيع حصتها في الشركة لمستثمر جديد وإنه من المتوقع أن تكتمل العملية بنهاية يونيو.



ودفعت الأنباء عن رحيل جويال أسهم جت للارتفاع، إذ اختتمت اليوم بارتفاع 12.4%.