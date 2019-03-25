"أدنوك" ترسي عقد استكشاف منطقة برية على شركات هندية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الاثنين، عن توقيع اتفاقيات حصل بموجبها ائتلاف يضم شركتي نفط هنديتين هما مؤسسة "بهارت بتروليوم كوربوريشن المحدودة" ومؤسسة "النفط الهندية المحدودة" على حقوق استكشاف النفط والغاز في المنطقة البرية رقم 1، وذلك بعد أن أقر المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي هذه الاتفاقية.

وتسهم الاتفاقية الجديدة في ترسيخ علاقات التعاون التي تشهد نمواً متسارعاً بين دولة الإمارات والهند، كما تعزز التعاون بين #أدنوك والشركاء النوعيين، الذين يسهمون في تسهيل وصول إنتاجها من النفط الخام والمشتقات البترولية إلى أسواق النمو الرئيسية.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل ائتلاف الشركات الهندية على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف، وسيستثمر 626 مليون درهم "170 مليون دولار"، بما في ذلك رسم المشاركة، وسيقومان باستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في "المنطقة البرية رقم1".

وبعد عمليات الاستكشاف والتقييم الناجحة للموارد الحالية، سيتم إتاحة الفرصة لائتلاف الشركات الهندية لتطوير وإنتاج أي اكتشافات، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60% في مرحلة الإنتاج.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر "تتماشى ترسية هذا العقد مع توجيهات القيادة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز في أبوظبي، كما تسهم في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين دولة #الإمارات والهند في مجال الطاقة، وتؤكد هذه الخطوة على التزامنا بتنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي، ونهج توسعة نطاق الشراكات والتعاون مع شركاء قادرين على تقديم قيمة إضافية من خلال استثمار رأس المال، وتوظيف التكنولوجيا المتطورة، والمساعدة في وصول منتجاتنا إلى الأسواق، بما يساهم في تعزيز مكانة أدنوك كمورد أساسي للطاقة في العالم".

وأضاف: "جاء اختيار بهارت بتروليوم كوربوريشن المحدودة ومؤسسة "النفط الهندية المحدودة"، اللتين تعتبران من شركاء #أدنوك، بعد عملية مزايدة اتسمت بالدقة والتنافسية، حيث تمثل هذه المزايدة تقدماً كبيراً في منهجية أدنوك التي تهدف لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية ضمن سعي الشركة لمواصلة جهودها لخلق وتحقيق أقصى قيمة من هذه الموارد".

وتهدف الخطوة إلى استكشاف موارد النفط والغاز التقليدية في "المنطقة البرية رقم 1"، التي تغطي أيضاً حوض "الذياب" للغاز غير التقليدي في منطقة الرويس والذي تقوم شركة "توتال" حالياً بتنفيذ مرحلة الاستكشاف والتقييم فيه والتي تستهدف بشكل حصري موارد الغاز محدودة النفاذية في تكوين الذياب الصخري، والتي سيعقبها مرحلة إنتاج مدتها 40 عاماً.

من جانبه قال دوريسوامي راجكومار: "نحن سعداء بالحصول على عقد استكشاف "المنطقة البرية رقم 1"، والتي تسهم في تعزيز علاقات التعاون التاريخية مع دولة الإمارات وأدنوك، ما يعطي زخما إضافياً للعلاقة المزدهرة في قطاع الطاقة بين أدنوك وشركتي النفط والغاز الرائدتين مؤسسة "بهارت بتروليوم كوربوريشن المحدودة" ومؤسسة " النفط الهندية المحدودة" المدرجتين ضمن تصنيف فورتشن لأكبر 500 شركة في الهند".

وخلال مرحلة التنقيب والاستكشاف، ستشارك مؤسسة "النفط الهندية المحدودة" ومؤسسة "بهارت بتروليوم كوربوريشن" مالياً وتقنياً في مشروع المسح "السيزمي" الزلزالي الكبير الذي أعلنت أدنوك عن تنفيذه العام الماضي، والذي يستخدم تقنيات رائدة لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المعقدة على أعماق تصل إلى 25 ألف قدم تحت سطح الأرض، والتي سيتم استخدامها لتحديد المكامن الهيدروكربونية المحتملة لتستفيد الشركات من هذه البيانات في جهود الاستكشاف.