"تهامة للإعلان" تنوي زيادة رأسمالها بـ 100 مليون ريال

أعلنت شركة #تهامة_للإعلان والعلاقات العامة توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح #أسهم حقوق أولوية، للحصول على مبلغ مستهدف بقيمة 100 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية #السعودية "تداول" أن استخدام هذا المبلغ سيكون في "دعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة وإطفاء الخسائر المتراكمة".

وستكون أحقية أسهم الأولوية، للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة #رأس_المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

كما أعلنت "تهامة" عن تعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.