آبل: خدمة أخبار تشمل 300 مجلة وصحيفة بـ10 دولارات شهريا

تطلق شركة #آبل خدمة "آبل نيوز" التي ستقدم محتوى من 300 مجلة وصحيفة مقابل 10 دولارات فقط في الشهر.

وتعتبر قيمة الاشتراك في هذه الخدمة بسيطا، حيث يكلف الاشتراك الفردي في 300 صحيفة نحو 8 آلاف دولار في السنة بحسب ما ذكرته شركة آبل خلال حفل إطلاق هذه الخدمة.

ومن بين الصحف والمجلات المشاركة في هذه الخدمة New Yorker و Vogue وWired وThe Wall Street Journal وThe Los Angeles Times. لكن بعض الصحف قد لا يتيح على منصة آبل الوصول إلى كافة المقالات المتاحة من خلال الاشتراك المباشر مع الصحيفة.

من جانبها، أكدت #نيويورك_تايمز، أكبر صحيفة أميركية من حيث عدد المشتركين أنه من غير المرجح أن تشارك في خدمة أخبار أبل.