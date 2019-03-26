هذه أرباح الطيار والمملكة القابضة والاتصالات من بيع كريم

مع الإعلان رسميا اليوم عن صفقة استحواذ أوبر على كريم مقابل 3.1 مليار دولار، ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأول من 2020، تتجه الأنظار إلى الأرباح التي حققتها الشركات الثلاث السعودية المدرجة نتيجة إتمام الصفقة.

وستقدم الشركتان "كريم" و" #أوبر" خدمتيهما إقليميا بشكل منفصل وتحت علامتين مستقلتين.

وقد امتدت عائدات هذه الصفقة للشركات السعودية المالكة لحصص في كريم، حيث أعلنت شركة الطيار عن تخارجها من استثمارها في شركة كريم بحصة تقدر بـ14%، وتحقيق أرباح بحوالي 1.8 مليار ريال.

وحسب بنود الاتفاقية فإن مجموعة #الطيار ستسجل 1.34 مليار ريال على الأقل خلال عام 2019، من إجمالي الأرباح المتوقعة والباقي سيتم إضافته بعد استيفاء جميع شروط الاتفاقية.

كما أكدت شركة #الاتصالات_السعودية STC المالكة لحصة مباشرة بنحو 8.8%، في كريم تحقيق أكثر من مليار ريال جزء منها على شكل نقد بالإضافة إلى سندات مالية في شركة أوبر قابلة للتحويل.

فيما بلغ ربح المملكة القابضة من حصة 7% في " #كريم" 485 مليون ريال.

وأضافت الشركات أنه سيتم استلام العائدات الصافية من عملية الاستحواذ نقداً وعبر سندات قابلة للتحويل.