توقعات بإغلاق صفقة كريم في الربع الأول من 2020

قال نبيل النور برهانو رئيس شركة Graphene Ventures إن صفقة أوبر وكريم تعتبر أكبر صفقة تقنية في المنطقة وسبب الاستحواذ أن أوبر قدمت طلب إدراجها في السوق الأميركي، والشركات في هذه المرحلة تبحث عن أي خبر إيجابي بالإضافة لاستحواذها على أسواق المنطقة العربية الذي يمثل 400 مليون نسمة.

وتوقع برهانو أن يكون تقبل المستثمرين لقيم أعلى له انعكاس على تقييم أوبر وبالتالي ينجح الإدراج ولكن المشكلة في تقلب الأسواق والتذبذب فيها وهو اختبار حقيقي لشركات الاقتصاد التشاركي بشكل عام.

وأضاف "الاستثمار في هذا النوع من الشركات له مردود إيجابي وأتوقع أن أغلبية التخارجات التي حصلت ستعود بالاستثمار في نفس النطاق خلال الفترة القادمة".

يشار إلى أن #أوبر_تكنولوجيز توصلت اليوم الثلاثاء على اتفاق مع منافستها #كريم_نتوركس للمضي قدماً بخطط الاستحواذ على "كريم" بهدف دعم خطط التوسع الثنائية وحصد الفرص الإقليمية بالشرق الأوسط.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2020 بعد حصول Careem على الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام خطة الاستحواذ.

وبحسب وثيقة شروط ستدفع أوبر 1.4 مليار دولار نقدا، و1.7 مليار دولار في صورة أوراق قابلة للتحويل إلى أسهم في أوبر بسعر يعادل 55 دولارا للسهم.

وبعد الاستحواذ ستصبح #كريم وحدة مملوكة ملكية كاملة لأوبر وتعمل كشركة مستقلة تحت علامة كريم وبقيادة مؤسسي الشركة. ومن المقرر أن تشغل كريم وأوبر خدمتيهما إقليميا بشكل منفصل وتحت علامتين مستقلتين.

وسيواصل مدثر شيخة الرئيس التنفيذي لكريم وأحد مؤسسيها قيادة النشاط.

وتستعد #أوبر لطرح عام أولي، وأشار المصرفيون الذين يتولون إدارة الطرح إلى أن قيمة الشركة قد تصل إلى 120 مليار دولار.