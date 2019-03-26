التماس من "جهينة" لـ "صدق" بقضية الـ 15 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية #صدق عن تطورات في الحكم القضائي النهائي الصادر لصالحها بحوالي 15.2 مليون ريال تجاه شركة #جهينة للتجارة والصناعة والمقاولات.

وقالت "صدق" في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية #تداول إن محاميها حضر الجلسة المحددة بتاريخ 26 مارس 2019 للنظر بالقضية القامة ضد "جهينة" لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة.

وتبلغت "صدق" بقبول طلب الالتماس المقدم من شركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاولات في الحكم النهائي المعلن عنه بتاريخ 26 يوليو 2018.

وكان الحكم النهائي يتضمن إلزام الشريك السابق في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم (سليب هاي السعودية) والشركات الأخرى في مصر (شركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاولات) بأن تدفع لـ(صدق) مبلغا يعادل في تاريخه 15,193,873 ريالا سعوديا، وتم استلام نسخة من لائحة الالتماس، وأخذت شركة "صدق" مهلة للرد على لائحة الالتماس.

وقالت "صدق" إن هذا التطور يتوقع عدم وجود أثر مالي له، مؤكدة أن "أي مبالغ يتم تحصيلها سيتم قيدها مباشرة عند التحصيل، ولم يجرِ حتى الآن تحصيل أي مبلغ".