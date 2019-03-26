رئيس "الطيار": حصتنا في كريم 17.7% وهكذا نستخدم عائد البيع

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر القابضة، عبد الله الداوود، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن من المبكر الحديث عن طريقة استخدام العائدات من بيع حصة الشركة في شركة "كريم" بعد استحواذ أوبر عليها.

وتوقعت مجموعة #الطيار أن تحقق أرباحاً إجمالية تقدّر بـ 1.78 مليار ريال جراء بيع حصتها في كريم.

وأشار الداوود إلى أن حصة المجموعة في #شركة_كريم كانت 17.7%، أي ما يقارب الـ18%.

وأضاف الداوود: "نعتزم التركيز على القطاعات الرئيسية للشركة، قطاع السفر في السعودية يتجاوز 130 مليار ريال، ومازالت حصتنا السوقية صغيرة، واستثمرنا في قطاع السفر عبر المنصات في 2015، ورفعنا نسبة حصتنا من مبيعات عبر المواقع الإلكترونية من صفر إلى 2 مليار ريال في 2018".

وقال الداوود "نتطلع لتحقيق ضعف المبلغ بمبيعات 4 مليارات ريال العام القادم".

وأشار إلى إيمانه بمستقبل شركة #أوبر، ونتوقع من خلال المعلومات التي حصلنا عليها أثناء مفاوضات الاستحواذ، نجاح اكتتاب شركة أوبر.

وحول كيفية الحصول على مقابل عملية الاستحواذ على حصتها في كريم قال الداوود "سيتم الحصول على جزء نقدي وجزء عن طريق سندات قابلة للتحول لأسهم في أوبر بعد طرحها بنسبة 60% نقدا و40% عبارة عن سندات قابلة للتحول إلى أسهم بعد طرح شركة أوبر للاكتتاب".