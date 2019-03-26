"أوبر" تستحوذ على "كريم" بـ 3.1 مليار دولار

توصّلت كلّ من أوبر وكريم إلى اتفاقية سوف تستحوذ بموجبها #أوبر على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار أميركي تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقداً.

وتبقى عملية استحواذ شركة كريم خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، ويُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.

وستستحوذ أوبر على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بكريم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، والتي تمتد من المغرب إلى باكستان، وتضم أسواق رئيسية من ضمنها مصر والأردن وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبمجرد إتمام الصفقة، سوف تكون #كريم مملوكة بالكامل لشركة أوبر ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري. وسيقود أعمال كريم أحد مؤسسيها ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة، بإشراف مجلس إدارة سيتكوّن من ثلاثة أعضاء ممثلين عن أوبر وعضوين ممثلين عن كريم. وسوف تقوم كل من أوبر وكريم بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.

وعملت شركة جيفريس ذ.م.م كمستشار مالي حصري لشركة كريم خلال هذه الصفقة.





وقدمت مجموعة جيفريز المشورة المالية الحصرية لكريم بشأن الصفقة.

إلى ذلك، قال نبيل النور برهانو رئيس شركة Graphene Ventures إن صفقة أوبر وكريم تعتبر أكبر صفقة تقنية في المنطقة وسبب الاستحواذ أن أوبر قدمت طلب إدراجها في السوق الأميركي، والشركات في هذه المرحلة تبحث عن أي خبر إيجابي بالإضافة لاستحواذها على أسواق المنطقة العربية الذي يمثل 400 مليون نسمة.

وتوقع برهانو أن يكون تقبل المستثمرين لقيم أعلى له انعكاس على تقييم أوبر وبالتالي ينجح الإدراج ولكن المشكلة في تقلب الأسواق والتذبذب فيها وهو اختبار حقيقي لشركات الاقتصاد التشاركي بشكل عام.

وأضاف "الاستثمار في هذا النوع من الشركات له مردود إيجابي وأتوقع أن أغلبية التخارجات التي حصلت ستعود بالاستثمار في نفس النطاق خلال الفترة القادمة".

وتستعد #أوبر لطرح عام أولي، وأشار المصرفيون الذين يتولون إدارة الطرح إلى أن قيمة الشركة قد تصل إلى 120 مليار دولار.