"الشرقية للتنمية" تخفض خسائرها لـ6.7 مليون ريال بـ2018

انخفضت صافي خسائر الشركة #الشرقية_للتنمية خلال 2018، حيث حققت الشركة صافي خسائر بلغ 6.7 مليون ريال مقارنة بصافي خسائر 16.2 مليون ريال حققتها في العام 2017.

وقالت الشركة بأن أسباب الانخفاض في صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق يعود إلى إيقاف الخسائر الناجمة عن عمليات إنتاج الحليب الخام وذلك بعد أن اتخذ مجلس إدارة الشركة قرارا بإيقاف نشاط إنتاج الحليب الخام وبالتالي بيع كامل قطيع الأبقار والذي تم في الربع الثالث من 2017، كما نتج عن تحول الشركة لمعايير المحاسبة الدولية خسائر في إعادة تقييم بعض الأصول حسب القيمة العادلة كقطيع الأبقار قبل بيعه مما أدى إلى ارتفاع خسائر العام 2017.