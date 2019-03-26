"ساكو" تعتزم توزيع 36 مليون ريال عن النصف الثاني 2018

دعت الشركة السعودية للعدد والأدوات #ساكو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده في مقر الشركة في الرياض صباح الـ 30 من أبريل المقبل.

وقالت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية #تداول إن جدول أعمال الجمعية العادية لها يتضمن 10 بنود من بينها التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2018، والبالغ 24 مليون ريال بواقع ريال واحد حصة السهم الواحد وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، وكذلك عن النصف الثاني من العام المالي 2018 والبالغ 36 مليون ريال بواقع ريال واحد حصة السهم الواحد وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

كما يتضمن جدول الأعمال، التصويت على تفويض #مجلس_الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

وسيصوت المساهمون على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة #أبرار_العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثلة بعضوي مجلس الإدارة طلال محمد بخش (غير تنفيذي) وهاني شويعر (غير تنفيذي) ، حيث إن لهم مصلحة غير مباشرة متمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس)، من تاريخ 28-02-2009 و لغاية 26/02/2020، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019 سيكون 2.25 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

كما يصوت المساهمين على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018.