49 مليون ريال أرباح"الصناعات الكيميائية" بـ2018

ارتفعت صافي أرباح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" خلال السنة المالية المنتهية في 2018-12-31، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ 49 مليون ريال بارتفاع بنسبة 13.4% مقارنة بصافي أرباح 43 مليون ريال حققتها في العام 2017.

وقالت الشركة بأن أسباب الارتفاع يعود إلى زيادة المبيعات لبعض شركات المجموعة وكذا انخفاض قيمة الزكاة والضريبة المحتسبة عن هذا العام .

كما يعود سبب ارتفاع إجمالي الربح العام الحالي مقارنةً مع العام السابق إلى زيادة المبيعات.

كما يعود سبب انخفاض الربح التشغيلي وكذا ربح العام بعد الضريبة والزكاة إلى زيادة المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع وانخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى والإيرادات المالية.

إلى ذلك، أعلنت الشركة عن قرار مجلس إدارتها بالتوصية للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م وذلك لدعم المركز المالي للشركة ودعم التوسعات المستقبلية للشركة وخاصة إنشاء مشروع الكلورين بالجبيل والمتوقع أن تكون التكلفة الاستثمارية التقديرية بـ 520 مليون ريال سعودي، وسيتم عرض توصية المجلس على الجمعية العامة المقبلة للتصويت عليها.