أرامكو ومكديرموت تتجهان لإقامة منشأة جديدة لخدمات النفط

وقعت شركة #أرامكو_السعودية اتفاق استئجار أرض مع شركة مكديرموت العربية لإنشاء منطقة للهندسة والمشتريات والبناء والتشييد في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية بمنطقة رأس الخير في المملكة.



وقال بيان صحفي مشترك إن أرامكو وقعت اتفاق الاستئجار مع مكديرموت العربية، التابعة لشركة مكديرموت العالمية، لإقامة منشأة تعمل على تصنيع المنصات البحرية الكبيرة إضافة إلى عدد من الوحدات البحرية والبرية.



وقال أحمد السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في #أرامكو "منطقة التصنيع هذه ستصبح مركزا رئيسيا للهندسة والمشتريات والبناء والتشييد، ليس في السعودية فحسب، بل في منطقة مجلس التعاون الخليجي أيضا".