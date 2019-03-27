الناصر: طرح أرامكو خلال سنة من ضم بيانات سابك

توقع الرئيس التنفيذي لشركة #أرامكو_السعودية أمين الناصر ، أن تكون الشركة جاهزة للطرح العام الأولي خلال سنة من الإتمام النهائي لصفقة استحواذها على حصة 70% من رأسمال الشركة السعودية للصناعات الأساسية #سابك.

وقال الناصر في مقابلة مع "العربية" على هامش إعلان توقيع عقد شراء حصة الـ 70% من صندوق الاستثمارات العامة، إنه في تمويل الصفقة لدينا عدة مجالات "السيولة النقدية والاقتراض، وصندوق #السندات وكلها متوفرة بالنسبة لنا كمجالات تمويل للصفقة وجرى الاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة على السعر وجرى الاتفاق على كل الشروط".

وأوضح أن لدى أرامكو "منهجية معروفة في تحديد قيمة الصفقات المختلفة داخل وخارج المملكة، باستخدام الخبراء الماليين والخبراء في الشركة وجرى الاتفاق على السعر مع الصندوق".

وأشار إلى "انتظار موافقات تنظيمية ويجب أن تحدث هذه الموافقات، والصفقة سيجري استكمالها بالكامل بعد الموافقات التي ستتطلب وقتاً وبعد إكمال الاستحواذ بشكل كامل، وبعد أن يجري وضع الكشوفات المالية لسابك في كشوفات أرامكو سوف نحتاج إلى فترة على الأقل سنة قبل طرح الشركة في الأسواق المالية، والخطة الآن الطرح في 2021 والأمور تسير بشكل جيد".

ووصف سابك بأنها "شركة عامة مدرجة ولنا حق انتخاب غالبية أعضاء مجلس الإدارة، وسيجري تشكيل فريق عمل فوري من الشركتين لوضع خطة للمرحلة المقبلة ولن ننتظر إتمام عملية الاستحواذ فيما يخص عمل هذا الفريق".

واعتبر الناصر أن "إتمام الصفقة مع صندوق صفقة يعود بالمنفعة على الجهات الثلاث الصندوق وسابك وأرامكو".

وأعاد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو تسليط الضوء على خططها السابقة منذ العام 2008 "عندما خططت أرامكو لأن تكون شركة عالمية في الطاقة والبتروكيماوات، وبدأنا بدايات جيدة ومن خلال الاتفاقيات" مع مشروعات مثل مشروع صدارة مع داو كيميكال، ومشروع آخر في بترورابغ مع "سوموتمو" ومع شركات "لانكسس" وشركة "أرلنكسيو".

وقال إنه مع الوقت "اختلفت الاستراتيجية بهدف زيادة القيمة المضافة لشركة أرامكو، وتنويع مصادر الدخل عبر تحويل ما بين 2 إلى 3 ملايين برميل من النفط الخام إلى مواد كيميائية، وكل مليون برميل نفط يعادل 40 مليون طن من الكيميائيات".

واعتبر أن الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة سابك يأتي "لكونها منصة عالمية موجودة في أسواق عديدة وأرامكو تتطلع للنمو بشكل متسارع بقطاع الكيميائيات، فقد جرت هذه الصفقة، وبعد دراسات ومباحثات تكللت بالنجاح"، واصفاً سابك بأنها "شركة عالمية ذات علامة تجارية رائدة ومميزة".

وأعلنت اليوم أرامكو السعودية توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار.

وقالت أرامكو إن الصفقة تمت بسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

يذكر أن الأسهم المتبقية والمتداولة في "سابك" والبالغة 30% ليست جزءاً من الصفقة، إذ أعلنت أرامكو عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية، فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.