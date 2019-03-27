بسعر 123.4 ريال للسهم.. استحواذ أرامكو على حصة في سابك

وقعت شركة أرامكو اتفاقا لاستحواذها على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في شركة سابك مقابل 69.1 مليار دولار، بسعر 123.4 ريال للسهم الواحد، وهو سعر إغلاق سهم سابك يوم الثلاثاء الماضي.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التكرير والبتروكيماويات، استحوذ عملاق النفط السعودي أرامكو على حصة أغلبية في سابك، لتحقيق عدة أهداف، فشركة سابك هي رابع أكبر شركة كيمياويات في العالم، وتقدر قيمتها السوقية بـ 370 مليار ريال حسب إغلاق الأمس.

وسيعطي استحواذ #أرامكو على حصة 70% من #سابك قيمة مضافة لتنويع استثماراتها في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، كما ستفتح الصفقة أسواقا جديدة لخام أرامكو إضافة إلى النمو في مجال #الكيمياويات التي تعتبره أرامكو أمرا محوريا لاستراتيجيتها الخاصة بأنشطة المصب.

كما ستعزز الصفقة من قيمة أرامكو السوقية قبل طرحها العام المرتقب.

ولم يبدأ تعاون أرامكو وسابك من هذه الصفقة ولن ينتهي عندها، لأن عملاقي النفط والبتركيماويات السعوديين، يعملان على مشروع ضخم بقيمة 20 مليار دولار سيتضمن بناء مجمع لتحويل النفط الخام إلى كيمياويات مباشرة دون الحاجة للمرور بمرحلة التكرير.