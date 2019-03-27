زين: رفع قيمة اتفاق بيع وإعادة تأجير أبراج لـ2.52 مليار ريال

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية للأبراج مع شركة آي اتش اس القابضة المحدودة .(IHS Holding Limited) بقيمة 2.52 مليار ريال.

تفاصيل الصفقة التي أعلنتها #زين_السعودية في بيان نشر على موقع السوق السعودية تداول تضمنت بيع البنية التحتية لـ 8,100 برج وإعادة استئجارها لمدة 15 سنة مع إمكانية التمديد، بالإضافة لبناء 1,500 برج آخر على مدى السنوات الـ6 المقبلة.

وقد تمت زيادة قيمة الاتفاقية من 2.43 مليار ريال إلى 2.52 مليار ريال.

وسيتم استخدام عوائد البيع لتخفيض تمويل المرابحة المشترك بمقدار 2.52 مليار ريال مما يؤدي إلى تخفيض الأعباء التمويلية، والتركيز على الأعمال الأساسية للشركة وتطوير البنية التحتية مع توفير في الاستثمار.

وأوضحت #زين_السعودية أن تفعيل الاتفاقية خاضع لموافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الممولة.

تهدف الاتفاقية للتركيز على عمليات الشركة الأساسية، وتقليل تكاليف تمويل المرابحة، ومن المتوقع تطوير العمليات، عبر تقليل التكاليف الرأسمالية، وزيادة كفاءة شبكة الاتصال.