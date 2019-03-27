أسوأ انخفاض بأرباح الشركات الصناعية بالصين منذ 2011

سجلت الشركات الصناعية الصينية في أول شهرين من هذا العام أسوا انخفاض في الأرباح منذ أواخر 2011، بسبب الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في مواجهة تباطؤ الطلب في الداخل والخارج التي أضرت بالأعمال التجارية.

وقد تراجعت أرباح الشركات الصناعية الصينية في يناير وفبراير بـ14% على أساس سنوي إلى 105 مليارات و500 مليون دولار، وفقا لما ذكره المكتب الوطني للإحصاء.

ويشير الانخفاض الحاد في الأرباح إلى مزيد من المتاعب بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي سجل أبطأ وتيرة نمو في ثلاثة عقود العام الماضي.

وقد خفضت الحكومة النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام إلى ما بين 6 و6,5% من 6.6% في 2018.