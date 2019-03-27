"سابك" تتطلع للاستحواذ على 25% من رأسمال "الرازي"

أعلنت #الهيئة_العامة_للمنافسة اليوم الأربعاء، أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والشركة السعودية للميثانول "الرازي" تقدمتا بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي.

وأوضحت الهيئة في تغريدة لها على "تويتر"، أن عملية التركز الاقتصادي ستتم من خلال استحواذ #سابك على 25% من رأسمال #الرازي كحصص إضافية فيها، والمملوكة للشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول التي تعتبر شريك "سابك" في شركة الرازي.

وأشارت الهيئة إلى أنه بناء على نظام المنافسة واللائحة التنفيذية فإنها تدعو كل ذي مصلحة لإبداء رأيه في هذا التركز الاقتصادي خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا من تاريخ هذا الإعلان.

ويقصد بمصطلح التركز الاقتصادي: كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات "منشأة" إلى "منشأة" أخرى.

وهذا من شأنه أن يمكن "منشأة" أو مجموعة "منشآت" من "الهيمنة"، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على "منشأة" أو مجموعة "منشآت" أخرى، عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أية وسيلة تؤدي إلى قيام حالة "التركز الاقتصادي".