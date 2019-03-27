"ميدغلف للتأمين" تقلص خسائرها لـ205 ملايين ريال بـ2018

انخفضت خسائر شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بنسبة 47.2% إلى 204.5 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بخسائر 388 مليون ريال فير الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت شركة #ميدغلف_للتأمين سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 15.1%. كما قامت الشركة خلال العام السابق بتعزيز مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 295.3 مليون ريال سعودي مقارنة مع 27.1 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي وذلك بانخفاض قدره 90.8%.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بشطب نظام تقنية المعلومات (ERP system) بقيمة 26 مليون ريال سعودي خلال العام السابق.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع أرباح استثمارات #أموال_المساهمين خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى ارتفاع في الأرباح المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع.