ارتفاع أرباح الأبحاث والتسويق السنوية 83% لـ85 مليون ريال

ارتفعت أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في 2018، إلى 84.6 مليون ريال، مقابل 46.3 مليون ريال، في 2017، بنمو 82.7%.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية لـ #الأبحاث_والتسويق 195.3 مليون ريال، مقابل 118.8 مليون ريال، في 2017، بنمو 64.3%.

وتكبدت المجموعة خسائر في الربع الرابع بنحو 50 مليون ريال.

يعود السبب الرئيس لارتفاع صافي أرباح 2018، مقارنة مع 2017 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 20.5%، علماً أن التكاليف المباشرة للعام الحالي ارتفعت مقارنة بالعام السابق بصفة رئيسية نتيجة الارتفاع في أسعار المواد الخام بقطاعي الطباعة والتغليف، بالإضافة إلى تكاليف تشغيل المشاريع المرخصة.