ارتفاع أرباح "المملكة القابضة" 2.7% لـ682 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة #المملكة_القابضة ، بـ2.7% إلى 681.6 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بـ663.6 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الارتفاع في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وكذلك الإيرادات التشغيلية للفنادق، وأيضا ارتفاع دخل التوزيعات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية للفنادق وارتفاع الأعباء المالية وأيضا انخفاض الأرباح الأخرى وأرباح ومكاسب من استثمارات.

وقالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 27.95 مليون ريال.