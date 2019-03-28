بدء تخصيص أسهم ورد فائض اكتتاب"المعمر" لأنظمة المعلومات

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومتعهد التغطية ومدير سجل بناء الأوامر في طرح #شركة_المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام، عن التزام الجهات المستلمة بإنهاء إجراءات رد الفائض في موعد أقصاه اليوم الخميس.

وأكد وليد فطاني، الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، أنه قد تم تخصيص (4,320,000) سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي، والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، بينما تم تخصيص (480,000) سهم عادي للمكتتبين الأفراد ما يمثل 10% من إجمالي أسهم الاكتتاب المطروحة.

وأوضح أنه قد تم تخصيص 10 أسهم تمثل الحد الأدنى للتخصيص لكل مكتتب من المكتتبين الأفراد، وما تبقى من #أسهم_الطرح تم تخصيصه على أساس تناسبي بناءً على نسبة طلب كل مكتتب فرد إلى إجمالي عدد الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال إلى أن إدراج أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات في السوق المالية السعودية "تداول" سيكون بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن موعد الإدراج في موقع السوق المالية "تداول".