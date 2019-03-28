بريطانيا تكتشف مخاطر جديدة لدى معدات "هواوي"

كشف تقرير حكومي بريطاني، اليوم الخميس، أن #بريطانيا حددت نقاطاً تمثل "مخاطر جديدة" و"مهمة" في العمليات الهندسية لدى شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات.

وجاء في النتائج التي توصل إليها مجلس الإشراف على مركز تقييم الأمن السيبراني "تم تحديد مزيد من المشكلات الفنية المهمة في عمليات #هواوي الهندسية، من شأنها أن تطرح مخاطر جديدة في شبكات الاتصالات في المملكة المتحدة"، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وتقول واشنطن إن #معدات_هواوي المخصصة للجيل الخامس من الشبكات "5-جي" قابلة للاختراق من جانب بكين.

ورفعت "هواوي" دعوى على الولايات المتحدة التي منعتها من شراء منتجات وخدمات المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات.