تراجع أرباح "مطاعم ريدان" بـ26% لـ19.3 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة مطابخ و #مطاعم_ريدان بـ26.2% إلى 19.3 مليون ريال في 2018، مقارنة بـ26.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود انخفاض صافي الربح إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.

وتم تسجيل الاستثمار في شركة الجونة للحلويات والحفلات الخارجية (الشركة الزميلة) والتي تم الاستحواذ عليها خلال السنة الحالية عند القياس الأولي بالتكلفة والتي تشمل العوض النقدي المدفوع بالإضافة إلى القيمة العادلة لفروع الورشة العالمية للحلويات والحفلات الخارجية وهي فروع تابعة للمجموعة والتي قدرت بمبلغ 51,9 مليون ريال سعودي كما في تاريخ الاستحواذ.

ولم ينتج عن الاستبعاد أي ربح أو خسارة، وتمت المحاسبة عن الاستثمار في الشركة الزميلة بعد الاعتراف الأولي بطريقة حقوق الملكية وعليه تم تضمين حصة المجموعة من صافي ربح الشركة الزميلة خلال العام والبالغ 730 ألف ريال سعودي في الربح أو الخسارة الموحدة للمجموعة.

وبلغ رصيد الاستثمار في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 85,9 مليون ريال سعودي.