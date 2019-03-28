رئيس أرامكو: صفقة سابك لحظة تاريخية وفرصة كبيرة للنمو

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التكرير والبتروكيماويات، استحوذ عملاق النفط السعودي #أرامكو على حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة سابك والتي تبلغ 70%.

ويأتي تحرك #أرامكو للاستحواذ على حصة الأغلبية في سابك لتحقيق عدة أهداف فشركة #سابك هي رابع أكبر شركة كيماويات في العالم.

وتقدر قيمتها السوقية بـ370 مليار ريال حسب إغلاق الأمس.

وسيعطي استحواذ أرامكو على حصة 70% من سابك قيمة مضافة لتنويع استثماراتها في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، كما ستفتح الصفقة أسواقاً جديدة لخام أرامكو، بالإضافة إلى النمو في مجال الكيماويات الذي تعتبره أرامكو أمرا محوريا لاستراتيجيتها الخاصة بأنشطة المصب.

كما ستعزز الصفقة من قيمة أرامكو السوقية قبل طرحها العام المرتقب.



وتعاون أرامكو وسابك لم يبدأ من هذه الصفقة ولن ينتهي، فعملاقا النفط يعملان على مشروع ضخم بقيمة تبلغ 20 مليار دولار، سيتضمن بناء مجمع لتحويل النفط الخام إلى كيماويات مباشرة دون الحاجة للمرور بمرحلة التكرير.