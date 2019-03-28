"أسمنت تبوك" تعمق خسائرها لـ99 مليون ريال بـ2018

ارتفعت خسائر شركة " #أسمنت_تبوك " إلى 99 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بخسائر 23.8 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

1. انخفاض قيمة المبيعات للعام الحالي مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار البيع لشدة المنافسة في السوق المحلي.

2. ارتفاع تكلفة المبيعات خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق نتيجة زيادة كمية المبيعات.

3. تحمل العام الحالي لمصروفات أخرى بقيمة إجمالية 28.57 مليون ريال تقريبا متمثلة في: هبوط في الممتلكات (مشاريع تحت التنفيذ) بقيمة 4.5 مليون ريال تقريبا، وهبوط في قيمة الموجودات غير الملموسة بقيمة 7.4 مليون ريال، وانخفاض في قيمة المخزون بقيمة 11.44 مليون ريال تقريبا، وخسائر استبعاد ممتلكات بقيمة 4.97 مليون ريال تقريبا، وانخفاض في قيمة الأرصدة المدينة الأخرى بقيمة 0.26 مليون ريال تقريبا.

4. عدم وجود إيرادات أخرى .

5. ارتفاع أعباء التمويل.