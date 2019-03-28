138 مليون ريال خسائر إعمار المدينة الاقتصادية في 2018

تكبدت شركة #إعمار_المدينة_الإقتصادية السعودية خسائر سنوية بعد الزكاة والضريبة 138 مليون ريال، في 2018، مقارنة مع أرباح 251 مليون ريال، في 2017.

وقالت شركة #إعمار إن سبب صافي خسائر 2018، مقارنة خلال العام الحالي مقارنة بصافي الربح خلال 2017 يعود لعدة أسباب من بينها انخفاض حجم الطلب للمشاريع السكنية والصناعية في عام 2018 مقارنة بالعام السابق.

كما تأثرت بإطلاق بعض الأصول التشغيلية الجديدة خلال عام 2018. مما أدى إلى ارتفاع صافي الخسارة للعام الحالي وارتفاع المصاريف الإدارية ومصاريف البيع والتسويق الناجم أساساً إلى إطلاق مشاريع جديدة، بالإضافة إلى بعض أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات.