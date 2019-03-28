90.7 مليون ريال خسائر البحر الأحمر في 2018

أعلنت #شركة_البحر_الأحمر العالمية عن تكبدها خسائر سنوية بعد الزكاة والضريبة، بلغت قيمتها 90.7 مليون ريال، مقابل 69.7 مليون ريال، في 2017، بزيادة في قيمة الخسائر 30.12%.

وأعلنت شركة "البحر_الأحمر الخسائر السنوية نتيجة انخفاض الإيرادات بنسبة 10% وانخفاض هامش إجمالي الربح من نسبة 9.7% لعام 2017 إلى نسبة 8.8% خلال 2018.

كما ارتفعت الخسارة التشغيلية خلال 2018 بمقدار 21.2 مليون ريال، مقارنة بالعام السابق نتيجة لانخفاض قيمة الأصول بقيمة 11.8 مليون ريال وارتفاع مبالغ المخصصات مقابل مستحقات مالية مشكوك في تحصيلها بقيمة 23.9 مليون ريال خلال العام الحالي. إلا أن الشركة طبقت عددا من التدابير التي أدت لخفض التكاليف وتقليص مصاريف البيع والتسويق بما مقداره 8.3 مليون ريال، والذي يمثل انخفاضاً بنسبة 19.3%، وكذلك خفض المصاريف العامة والإدارية (من دون احتساب مخصصات مستحقات مالية مشكوك في تحصيلها) بقيمة 20.1 مليون ريال، والذي يمثل انخفاضاً بنسبة 26.2%.