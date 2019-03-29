"داماك" تسجل 1.15 مليار درهم أرباحاً صافية عن 2018

سجلت شركة #داماك_العقارية دبي، إيرادات إجمالية بقيمة 6.1 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الأرباح الصافية 1.15 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وسجلت قيمة المبيعات المحجوزة للسنة ذاتها 4.3 مليار درهم إماراتي.

وبلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 25.2 مليار درهم، فيما بلغت قيمة حقوق المساهمين 14.1 مليار درهم بسيولة بنكية بلغت 6.2 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 2018.

وقامت الشركة خلال السنة المالية ذاتها بتسليم 4100 وحدة، وهو أكبر عدد من الوحدات تنجزه وتسلمه الشركة خلال عام واحد. وتوزّعت الوحدات السكنية التي تمّ تسليمها بين برج "داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس دبي"، و"داماك هايتس"، و"داماك ماجستين" وبرج "أفانتي".

وشهد عام 2018 أيضاً إطلاق كل من برج "ريفا هايتس" في منطقة الخليج التجاري بدبي الذي يوفر شققاً فاخرة مطلّة على قناة دبي، وأبراج "فيورا" ضمن مجمع "غولف فيردي" في دبي لاند المُحاط بالحدائق، والذي يضم ملعب جولف عالمياً ومركز تسوق عائلياً.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة "داماك العقارية": دبي هي سوق محوري بالنسبة لنا، وقد وصل سوق العقار في الإمارة إلى حالة من النضج خلال السنوات الماضية، ما جعلها مكاناً مفضلاً للإقامة بالنسبة للعائلات والمهنيين من مختلف المجالات.