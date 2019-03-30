أين توجه "المملكة القابضة" حصيلة بيع حصتها في "كريم"؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة #المملكة_القابضة السعودية إن الشركة ستوجه حصيلة بيع حصتها في شركة #كريم لتطبيقات خدمات نقل الركاب إلى استثمارات بقيمة 600 مليون دولار في #السعودية وأوروبا.

وباعت المملكة القابضة، المملوكة بنسبة 95 بالمئة للأمير الوليد بن طلال، حصتها في كريم هذا الأسبوع مقابل 1.25 مليار ريال (333 مليون دولار). وستحصل على 565 مليون ريال نقدا إضافة إلى سندات قابلة للتحويل بقيمة 685 مليون ريال في #أوبر_تكنولوجيز التي استحوذت على كريم.

وأبلغ طلال إبراهيم الميمان رويترز في مقابلة بالهاتف "لدينا 5 شركات على الطاولة قيد النقاش والمداولة... يحدونا الأمل بأننا سيكون بمقدورنا الوصول إلى قرار في غضون الأسابيع الثمانية القادمة بشأن أين نستثمر".

وأضاف أن بعض الشركات موجودة في السعودية والبعض الآخر في أوروبا. "نحن نتحدث عن حوالي 600 مليون دولار أو نحو ذلك".

ومضى قائلا "لن نستعمل كل الأموال النقدية دفعة واحدة لكن هذه هي الشريحة الأولى... إنها مزيج من الديون وحقوق الملكية".

وقال الميمان إن استثمارات شركة المملكة ستوجه بنسبة 70 في المئة إلى استثمارات تولد دخلا وتدر توزيعات أرباح، و30 في المئة إلى شركات للتكنولوجيا وشركات النمو المحتمل.

والمملكة القابضة كانت بين أول المستثمرين في كريم، منافس أوبر في الشرق الأوسط. واستحوذت أوبر على كريم هذا الأسبوع في صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار قبل #طرح_عام أولي تنتظره الأسواق.

وشركة #ليفت وهي منافس آخر لأوبر، بلغت قيمتها 24.3 مليار دولار في أول طرح عام أولى بالقطاع وقفزت أسهمها بأكثر من 20 في المئة مع بدء تداولها. وتملك المملكة القابضة حصة 2.98 بالمئة في ليفت.

وقال الميمان إن المملكة القابضة ستدرس زيادة استثماراتها في ليفت أو أوبر "إذا رأينا فرصة هناك".

وأضاف قائلا "أعتقد أنه سيمر بعض الوقت قبل أن تتطلع ليفت إلى خارج أميركا الشمالية... لكن الشرق الأوسط سيكون على الأرجح أحد أفضل الأسواق الدولية بالمقارنة، على سبيل المثال، بأميركا الجنوبية أو ما شابه".