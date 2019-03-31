ارتفاع أرباح "أليانز للتأمين" 6% لـ 37 مليون ريال

أعلنت شركة #أليانز_السعودي_الفرنسي للتأمين التعاوني تسجيل أرباح صافية قبل دفع #الزكاة بحوالي 37 مليون ريال نهاية العام الماضي بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق له.

وأشارت الشركة في بيانها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية #السعودية إلى أسباب زيادة الأرباح السنوية، عبر "التركيز على العمليات والأعمال المربحة والتي تمثلت بأداء ممتاز في قطاع التأمين على المركبات وفي قطاعات التأمين العام".

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى "الإدارة الممتازة للمصاريف والذمم المدينة والتي أدت إلى انخفاض في إجمالي المصاريف بنسبة 2% (110 ملايين ريال سعودي في عام 2018 مقارنة بـ 112 مليون ريال سعودي لعام 2017)".

وفسرت زيادة الأرباح أيضا بـ "الفعالية في إدارة النقد والإستثمارات والتي أدت إلى زيادة بلغت 36% في عائدات الاستثمارات (10.8 مليون ريال سعودي في عام 2018، مقارنة بـ 7.9 مليون ريال سعودي لعام 2017)".