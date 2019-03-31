تراجع أرباح "نادك" بـ96% لـ1.7 مليون ريال في 2018

انخفضت أرباح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية #نادك إلى 1.7 مليون ريال بنهاية عام 2018 بنسبة 95.6% مقارنة بـ39.9 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

واعتبر الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء للاستثمار ثامر السعيد في مقابلة مع "العربية"، أن استراتيجية "نادك" في الحفاظ على أسعار منتجاتها، على خلاف ما قامت به الشركات المنافسة، حيث قامت بتغيير أسعار المنتجات للمحافظة على هامش الربحية، انعكس إيجابا في نمو الإيرادات بنسبة طفيفة ما بين 3 و4%.

غير أن هذه الإيرادات لا تغطي التكاليف التي تحملتها الشركة إن كان على صعيد التكاليف الإدارية أو التمويلية بغض النظر عن التكاليف غير المتكررة بسبب قرار مجلس الوزراء بحظر زراعة الأعلاف في المملكة، وفق السعيد.

وإذا أخذنا التفاصيل الأخرى للزيادة في التكاليف الإدارية، يرى السعيد أن "نادك" قد ضاعفت قدرتها على تحقيق نمو في الأرباح، ولكن يبدو أنها تراهن على المدى الطويل في تنمية إيراداتها وأرباحها في ظل المنافسة الشرسة والتحديات التي ستواجه القطاع في الفترة المقبلة.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- الانخفاض في قيمة أصول القطاع الزراعي: قامت الشركة بخفض قيمة أصول القطاع الزراعي نتيجة وقف زراعة الأعلاف، وكان لهذا التخفيض أثر في انخفاض صافي الربح للسنة الحالية بمبلغ 52.67 مليون ريال سعودي.

- مصاريف عمومية وإدارية: ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية للسنة الحالية بنسبة 18.83%مقارنة بالسنة السابقة وذلك نتيجة ارتفاع المصاريف المهنية والاستشارية التي تحتاج إلها الشركة.

- خسائر الانخفاض في الذمم المدينة: نتج عن تقييم أرصدة المدينين التجاريين خسائر انخفاض قيمة الذمم بمبلغ 6.68 مليون ريال سعودي وذلك بزيادة قدرها 6.15 مليون ريال سعودي عن السنة السابقة، حيث كان أثر خسارة الانخفاض في الذمم المدينة للعام الماضي على صافي الربح مبلغاً وقدره 0.53 مليون ريال سعودي فقط.

- مصروفات وإيرادات أخرى: انخفضت نسبة الأرباح الناتجة من الأنشطة التشغيلية الأخرى للسنة الحالية بنسبة 92.55% نتيجة وجود أرباح بيع "تأصيل الدواجن" ضمن الإيرادات الأخرى من السنة السابقة مما يوضح سبب انخفاض الأرباح التشغيلية الأخرى لهذا العام.

-الربح التشغيلي: انخفض الربح التشغيلي للسنة الحالية مقارنة بنفس بالسنة السابقة بنسبة 25.97% ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى خفض قيمة أصول القطاع الزراعي وزيادة المصروفات العمومية والإدارية نتيجة مصاريف الاستشارات.

- مصاريف التمويل: ارتفعت مصاريف التمويل والتسهيلات البنكية للسنة الحالية بنسبة 12.82% مقارنة بالسنة السابقة على الرغم من انخفاض أرصدة القروض القائمة في نهاية السنة الحالية وتعود الزيادة في المصاريف التمويلية إلى زيادة تكلفة الإقراض السائدة بالسوق مقارنة بالعام الماضي.

- مصاريف ومخصصات الزكاة: زادت مصاريف الزكاة للسنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة نتيجة صدور ربوط لصالح الشركة في السنة السابقة والتي كان لها أثر إيجابي كبير على صافي الربح للسنة السابقة. أما السنة الحالية كان لمخصصات الزكاة أثر سلبي على صافي الربح.

جاء ذلك على الرغم من:

- الإيرادات: ارتفعت مبيعات الشركة للسنة الحالية بنسبة 3.15% متأثرة بارتفاع الطلب على منتجات الشركة خلال السنة الحالية والذي كان له أثر إيجابي في ارتفاع مبيعات الشركة حيث نمت مبيعات قِطاع الألبان والتصنيع الغِذائي بنسبة 1.71% ونمت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 16.41%.

- إجمالي الربح: ارتفع مجمل الربح بنسبة 6.02% وذلك نتيجة الزيادة في المبيعات وكذلك نتيجة رفع الكفاءة التشغيلية وخفض تكلفة الإنتاج مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة مجمل الربح وبنسبة أكبر من نسبة الزيادة في المبيعات.

- مصاريف البيع والتسويق: انخفضت مصاريف البيع والتوزيع للسنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة بنسبة4.14% وذلك نتيجة رفع الكفاءة التشغيلية والتي حدت من أثر ارتفاع المصاريف التسويقية.