تراجع خسائر "عسير" 68% لـ 104 ملايين ريال

انخفضت خسائر شركة #عسير_للتجارة والسياحة والصناعة إلى 104 ملايين ريال نهاية العام الماضي، مقارنة بخسائر 324 مليون ريال نهاية العام السابق له.

وبذلك تكون خسائر الشركة التي تعمل في نشاطات التجارة والسياحة والمقاولات والصناعة والزراعة والعقارات، قد تراجعت بنسبة 68%.

وأرجعت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني لسوق #الأسهم_السعودية أسباب تراجع خسائرها إلى "ارتفاع الأرباح الإجمالية وتحقيق أرباح تشغيلية خلال العام مقابل خسائر تشغيلية في العام السابق".

ونتج التحسن بصفة أساسية من "انخفاض إجمالي الخسارة في الايرادات من الاستثمارات وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى والإيرادات الأخرى وانخفاض الزكاة".

وبلغت إيرادات المبيعات خلال العام 1818.5 مليون ريال مقابل 1887.8 مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 3.7%.

كما بلغ الدخل الشامل العائد للمساهمين في الشركة خلال العام خسارة قدرها 353.2 مليون ريال مقابل خسارة قدرها 427.5 مليون ريال للعام السابق بانخفاض قدره 17.4%.

وبلغت قيمة حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) في 31-12-2018 ما قيمته 1423.1 مليون ريال مقابل 1788.5 مليون ريال كما في 31-12-2017 بانخفاض قدره 20.4%.

كما بلغت #الخسائر_المتراكمة للشركة في 31-12-2018 مبلغ 94.1 مليون ريال وهو ما يمثل 7.5% من رأس مال الشركة البالغ 1263.9 مليون ريال.

يذكر أن شركة "عسير" كانت قد خفضت الاحتياطي النظامي في 7 أكتوبر 2018 إلى 32.1% من رأس المال وذلك بتحويل الزيادة وقدرها 226,167,255 ريالا لتغطية الخسائر المتراكمة التي بلغت 210.2 مليون ريال في 30-09-2018.