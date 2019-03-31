كيف تقارن صفقة أرامكو سابك مع مثيلاتها في المنطقة؟

شدد رئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية في شركة "Mergermarket " Patrick Harris، في مقابلة مع "العربية"، على أهمية صفقة #أرامكو وسابك من حيث قيمتها ونوعيتها مقارنة مع الصفقات التي تمت في المنطقة، موضحا أنه مع إتمام الاستحواذ سيكون حجم صفقات هذا العام حتى الآن نحو ضعف ما تم العام الماضي.

وأشار إلى أن قيمة صفقات الاندماج العام الماضي بلغت 55 مليار دولار، معظمها في قطاع الطاقة "ونعتبر صفقة #سابك وأرامكو ضمن قطاع البتروكيماويات، أي أن النمط تغير وليس فقط القيمة".

وتابع: "الصفقات الأخرى غير أرامكو وسابك بلغ حجمها 20 مليار دولار أي أن الإجمالي 90 مليارا، وهو يقارب ضعف حجم السنة الماضية ولا زلنا في أول 3 أشهر".

اتجاه شركات الطاقة نحو عمليات المصب

وبحسب رأيه، فإن صفقة سابك أرامكو تظهر اتجاه #شركات_الطاقة الكبرى أكثر نحو عمليات المصب أو التكرير، "ولو نظرنا إلى صفقات أدنوك الإماراتية فهي قد باعت العديد من تراخيص التنقيب والاستخراج وكذلك باعت أجزاء من العمليات الوسيط أو الميد ستريم، وذلك لكي تصب تركيزها أكثر على عمليات المصب".

ونوه بأن الشركات تريد أن تبتعد عن الانكشاف الكبير على عمليات المنبع التي تتميز بحساسيتها لتغير أسعار النفط، لا سيما بعد التراجع الكبير للأسعار الذي بدأ في 2014، بالإضافة إلى تنويع نشاطاتها لتشمل كامل سلسلة القيمة من الاستخراج إلى الإنتاج والتوزيع. بالإضافة أيضا إلى توجيه التركيز على آسيا وجلب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى المنطقة.



تقييم "أرامكو"

ومن جهة أخرى، اعتبر أن صفقة أرامكو سابك ستؤثر على الطرح الأولي لشركة أرامكو من جهتين:

-أولا بتنويع النشاط ومن عمليات المنبع إلى إدخال نشاط #صناعة_البتروكيماويات، فهذا سيغير كثيرا في تقييم الشركة. فمنذ عام 2016 عندما أعلن عن الطرح لأول مرة دار جدل كبير حول تقييم التريليوني دولار وما إذا كانت احتياطيات النفط لدى أرامكو تبرر هذا التقييم. هذا العام تم الكشف عن رقم الاحتياطيات وكان ممتازا، لكن صفقة سابك ستجعل أهمية الاحتياطيات أقل، فتقييم أرامكو سيكون على طول سلسلة القيمة وليس فقط بناء على ما هو موجود تحت الأرض.

الجدول الزمني للطرح

الناحية الأخرى التي ستؤثر عليها هذه الصفقة، هي الجدول الزمني للطرح، فآخر إعلان كان عن نية الطرح في 2021، وهذا سيعتمد على سرعة إتمام هذه الصفقة.

هكذا صفقات عادة ما تأخذ وقتا طويلا لكن باعتبار أن الشركتين ملك للحكومة تقريبا فهذا سيسرع العملية. ناهيك عن ضرورة إعداد عدة قوائم مالية مدققة بعد اكتمال الاستحواذ لإظهار نتائج هذه الصفقة على بيانات أرامكو.

المستثمر الأجنبي يعتبر المنطقة أقل مخاطرة

وعن الصفقات الأخرى، اعتبر أن صفقة #أوبر كريم مميزة جدا، أولا من جهة تركيز عمليات الاستحواذ والاندماج على قطاع التكنولوجيا عالميا، وثانيا من جهة اهتمام المستثمرين الأجانب بالمنطقة ليس فقط بهذا القطاع بل بقطاعات التجزئة والاستهلاك والقطاع.

وفي المقلب الأخرى، وصف صفقة #أدنوك لبيع جزء من أنابيب نقل النفط "بالفريدة من نوعها" لا سيما مع دخول مستمرين كبار أجانب مثل "ك ك آر وبلاك روك. قد لا تكون هذه هي المرة الأول لكنها بشكل أكيد الأكبر والأهم في قطاع البنية التحتية للنفط، وهي تدل على أن المستثمر الأجنبي دخل إلى المنطقة لأنها أقل مخاطرة من غيرها".

وبحسب وجهة نظره، كلما ازداد اهتمام المستثمر بالمنطقة فإن صفقات الاستحواذ والاندماج ستمتد إلى قطاعات أكثر كالتجزئة والاستهلاك والكهرباء أيضا، فعلى سبيل المثال سلطنة عمان ماضية قدما في خصخصة شبكة نقل وتوزيع الكهرباء لديها، وهناك مستثمرون استراتيجيون من أوروبا مهتمون بتلك الصفقة.