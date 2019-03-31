مدينة المعرفة: انتهاء دراسة إنشاء داون تاون بـ2.2 مليار

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية السعودية انتهاء دراسات الجدوى الأولية لمشروع وسط المدينة "داون تاون" وبدء العمل بالتصاميم الأولية للمشروع.

وقالت #مدينة_المعرفة إن المشروع يستهدف تطوير السوق التجاري الرئيسي لمدينة المعرفة الاقتصادية والوحدات الفندقية المرتبطة به.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي ضمن المرحلة التطويرية الأولى لمدينة المعرفة الاقتصادية بالمنطقة الشمالية المرتبطة من خلال طريق الملك عبد العزيز بالمسجد النبوي ومحطة قطار الحرمين ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي والمحاور الرئيسية بالمدينة المنورة.

قيمة المشروع المتوقعة من قبل الشركة تقدر بـ 2.2 مليار ريال.

وتبلغ مساحة الأرض المخصصة لمشروع وسط المدينة #داون_تاون حوالي 129 ألف متر مربع منها 77 ألف متر مربع للسوق (المول) والبوليفارد، حيث تصل المساحة الإيجارية التجارية بالمشروع لحوالي 122 ألف متر مربع، بالإضافة إلى حديقة عامة على مساحة 45 ألف متر مربع تحتضن الأنشطة والبرامج الترفيهية. ويعمل تطوير المشروع على الاستخدام الفعال للمساحات المتاحة ضمن معايير العلامات التجارية الدولية لتطوير قطاع الضيافة.

ومن المستهدف البدء في أعمال تجهيز الموقع وأعمال الحفر في الربع الرابع من العام 2019م والبدء بأعمال التنفيذ خلال عام 2020م ويستغرق استكمال المشروع حوالي 3 سنوات، ويتوقع أن تبلغ تكلفة تطوير المشروع في المرحلة الأولى مبلغ 2,2 مليار ريال.

وتمت موافقة المجلس بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2019م على مقترح تنفيذ المشروع من خلال إنشاء صندوق وفقاً لما قدمه الاستشاري الرياض المالية وتوصية الإدارة التنفيذية على أن يتم تأسيس شركة (SPV) من شركة مدينة المعرفة ومستثمرين استراتيجيين بحيث تساهم شركة مدينة المعرفة بالأرض كحصة عينية ومبلغ نقدي يحدد لاحقاً بعد انتهاء وضع كل التفاصيل.

مشروع بوابة المدينة

وفي سياق متصل، أعلنت مدينة المعرفة الاقتصادية انتهاء دراسات الجدوى الأولية لمشروع بوابة المدينة وبدء العمل بالتصاميم الأولية للمشروع الذي يستهدف تطوير الأراضي المطلة على طريق الأمير نايف بالمنطقة المجاورة لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة.

وتصل تكلفة المشروع 385 مليون ريال.

وسيتم تطوير المشروع على مساحة مسطحة تصل عند اكتمال مرحلتيه إلى 37 ألف متر مربع تضم تطوير منطقة تجارية (سوق) وفندق وشقق فندقية ومحطة حافلات ترتبط مباشرة بمحطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة لخدمة الزوار والحجاج والمعتمرين ومستخدمي المحطة. وسيتم تطوير المرحلة الأولى من المشروع على مساحة تقدر بحوالي 22 ألف متر مربع، ويحتوي المشروع على ثلاثة مكونات رئيسية يتمثل أولها في تطوير فندق وشقق فندقية فئة 3 نجوم بإجمالي عدد 300 وحدة سكنية.

ومن المتوقع أن يتم البدء في أعمال تجهيز الموقع والحفر في الربع الرابع من العام 2019م والبدء بأعمال التنفيذ خلال عام 2020م ويستغرق الانتهاء من تنفيذ المشروع حوالي ثلاث سنوات.

ويتوقع أن تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع حوالي 385 مليون ريال جاري التفاوض مع مستثمرين استراتيجيين ذوي خبرة في تطوير وتشغيل مشاريع مماثلة للدخول في شراكات معهم والمساهمة في تطوير المشروع.

وتمت موافقة المجلس بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2019م على مقترح تنفيذ المشروع من خلال إنشاء صندوق عقاري وفقاً لما قدمه الاستشاري الرياض المالية وتوصية الإدارة التنفيذية بحيث تساهم شركة مدينة المعرفة بالأرض كحصة عينية بقيمة تحدد لاحقاً بعد انتهاء وضع كل التفاصيل.