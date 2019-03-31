"أميانتيت" تفاقم خسائرها لـ230 مليون ريال في 2018

ارتفعت خسائر شركة #أميانتيت إلى 230.3 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بخسائر 91.5 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

مخصصات هبوط استثنائية احتاجت المجموعة إلى احتسابها في هذا العام المالي مقارنة بالعام الماضي.

وتعود أغلبية تلك المخصصات إلى تعديلات في احتساب #مخصص_الديون المشكوك في تحصيلها وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية الجديدة (IFRS 9) (معيار الأوراق المالية) تخص الذمم المدينة قصيرة وطويلة الأجل بمجموع 15.4 مليون ريال.

بالإضافة إلى تكبد المجموعة خسائر متعلقة بإغلاق بعض مصانعها بأثر مالي مجمله خسارة بقيمة 16 مليون ريال.

وأخيراً احتاجت المجموعة إلى احتساب مخصصات هبوط في قيمة بعض أصولها المنتجة للنقد بحسب متطلبات المعايير المحاسبية الدولية. وقد بلغ مجمل المخصصات المحتسبة في هذا الصدد 65.7 مليون ريال. وبالتالي فإن مجمل الخسائر للعام المالي تضمنت مخصصات غير عادية بمبلغ 97.1 مليون ريال.

وبغض النظر عن المخصصات المشار إليها، بلغ إجمالي الخسائر المحققة من الأنشطة المستمرة للمجموعة 133 مليون ريال.

وبالتالي يكون الارتفاع الفعلي للخسائر من الأنشطة المستمرة مقارنة بالعام الماضي 41.5 مليون ريال. ويعود هذا الارتفاع في مجمله إلى استمرار ضعف أوضاع الأسواق الذي يواجه المجموعة في المملكة.

في الواقع، أن مجموع خسائر المجموعة الخاصة بأنشطتها داخل #المملكة فقط بلغت 44.7 مليون ريال من إجمالي الخسائر للعام والتي بلغت 133 مليون ريال للعام 2018م، دون احتساب المخصصات الإضافية.