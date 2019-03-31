"دانة غاز" تتسلّم 19 مليون دولار من عملياتها في مصر

تسلمت #دانة_غاز دفعة بقيمة 19 مليون دولار أميركي (70 مليون درهم إماراتي) من عملياتها في مصر.

وتتكون هذه الدفعة من مبلغ بقيمة 10 ملايين دولار تسلمته من #الحكومة_المصرية بالجنيه المصري و9 ملايين دولار من بيع شحنة من مكثفات الوسطاني.

وتندرج هذه الدفعة المستلمة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لخفض المستحقات المتأخرة عليها إلى الصفر في عام 2019.

وحققت الشركة في العام الماضي تقدماً ملحوظاً في خفض مستحقاتها المتأخرة في #مصر ، حيث وصلت بتاريخ 31 ديسمبر 2018 إلى 140 مليون دولار بانخفاض نسبته 39%، ليتراجع بذلك إجمالي مستحقات الشركة المتأخرة في مصر إلى أدنى مستوى منذ العام 2011.