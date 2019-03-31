"صناعة الورق" ترفع خسائرها السنوية 139% لـ 115 مليون ريال

تكبدت الشركة السعودية لصناعة الورق خسائر قوية في 2018، بلغت قيمتها بعد الزكاة والضريبة 114.9 مليون ريال، مقابل 47.9 مليون ريال، بارتفع في قيمة الخسائر 139.5%.

وبلغت قيمة خسائر الشركة في الربع الرابع 62 مليون ريال.

وقالت شركة صناعة الورق إن ارتفاع الخسائر يعود إلى انخفاض هامش الربح بنسبة 8% بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام في 2018 بما يقارب 100 دولا للطن الواحد مقارنة مع عام 2017، يضاف إلى ذلك انخفاض الكميات المنتجة لعدم قدرة الشركة على توفير التسهيلات البنكية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لإتمام عملية الشراء.

وأشارت إلى أنه من بين الأسباب أيضا عدم الحصول على خصم المشتريات من الموردين لعدم قدرة الشركة على الالتزام مع مورد معين حيث تتم عملية الشراء حسب توفر النقدية ومن ثم الطلب بناء على المواد الخام المتوفرة في السوق، كما أدى تطبيق المعيار المحاسبة الدولي رقم IFRS 9 و IAS 36 إلى تسجيل خسائر وهبوط في قيمة الموجودات المتداولة والثابتة بنسبة 50.7% من صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة.