"طلعت مصطفى" تقر توزيعات نقدية بقيمة 365 مليون جنيه

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في اجتماعها اليوم، توزيعات نقدية على المساهمين عن نتائج أعمال العام المالي 2018، بقيمة 365 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن الجمعية أقرت توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 0.176 جنيه للسهم، على أن يتم توزيعه على قسطين متساويين؛ الأول بقيمة 0.088 جنيه بحد أقصى 15 مايو 2019 والثاني يوم 15 يوليو المقبل.

جاء ذلك بعدما قفز صافي أرباح الشركة بمعدل 28% لتبلغ 1.7 مليار جنيه خلال 2018 ، مقابل 1.32 مليار جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بدعم من زيادة الإيرادات بنسبة 28% لتسجل 10.92 مليار مقابل 8.53 مليار جنيه، عام 2017.

وأرجع تقرير مجلس الإدارة النتائج القوية إلى تغيير استراتيجية البيع، التي دفعت المبيعات للنمو بقوة لتبلغ 21.3 مليار جنيه بدلا من 13.1 مليار جنيه في 2017، بنسبة ارتفاع 62%، ليبلغ رصيد الوحدات المباعة لدى مجموعة طلعت مصطفى القابضة 41.7 مليار جنيه بزيادة 36.6% خلال العام، مما يؤكد على النجاح في ترسيخ العلامة التجارية للمجموعة بالسوق، فضلا عن أنظمة رقابة تكاليف تعزز القدرة على استيعاب تغيرات الأسعار.

ونمت إيرادات النشاط العقاري بنسبة 17% وبلغت 7.5 مليار مقابل 6.4 مليار جنيه في عام 2017، بينما زاد مجمل أرباح المجموعة من النشاط الفندقي 62% إلى 683 مليون جنيه.

في الوقت ذاته، صعدت أرباح المجموعة من الأنشطة ذات العائد الدوري، مثل المولات والأندية والفنادق، بشكل لافت، وسجلت زيادة بلغت 80%، لتسجل 1.82 مليار عام 2018 ، مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه العام الأسبق، في ظل زيادة إيرادات النشاط الفندقي 44% وبلغت 1.6 مليار جنيه.

وأظهرت القوائم المالية للشركة تدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين، حيث بل رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 5.1 مليار جنيه لتبلغ نسبتها إلى حقوق مساهمي الشركة الأم 1 إلى 6 فقط، مما يدل على قوة المركز المالي للمجموعة.