6 عوامل كبدت "العربية للأنابيب" خسارة بـ123 مليون ريال

تكبدت الشركة #العربية_للأنابيب خسائر بـ122.6 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بأرباح 5.2 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

1. تخفيض المخزون العام للشركة، ما أدى إلى خسائر تجاوزت 44 مليون ريال.

2. زيادة أسعار المواد الخام العالمية خلال عام 2018 مما أثر على التكاليف.

3. تأخير استلام المواد الخام لأسباب فنية من الموردين، ما أثر على إنجاز المشاريع وتأخير تسليمها.

4. استكمال المشاريع المتأخرة خلال هذا العام، والذي أثر على التكاليف الخاصة بالمشاريع.

5. قيام الشركة بزيادة تكوين #المخصصات مقابل الذمم المدينة و #الزكاة.

6. ارتفاع تكاليف التمويل لهذا العام مقارنة بعام 2017.