أرامكو تدفع قيمة شراء سابك على شرائح.. وهذه التفاصيل

أفاد عرض توضيحي قدمته شركة " #أرامكو " السعودية لمستثمري سندات، واطلعت عليه رويترز، أن الشركة تعتزم دفع قيمة استحواذها على حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والبالغة 69.1 مليار دولار على شرائح منفصلة.

وبحسب الوثيقة، فإن أكبر منتج للنفط في العالم يعتزم دفع 50% من قيمة الاستحواذ عند إغلاق صفقة سابك، بينما سيجري دفع الباقي على مدى عامين من السيولة الداخلية ومصادر أخرى محتملة.

وتعقد أرامكو هذا الأسبوع اجتماعات مع مستثمري السندات العالميين قبيل أول إصدار دولي لها وبعد الحصول على أول تصنيفاتها الائتمانية من موديز وفيتش.

وبحسب العرض، فإن الاستحواذ على #سابك لن يكون له أثر على تصنيف أرامكو الائتماني.

وكانت وكالة "موديز" قد كشفت أن شركة أرامكو كانت الشركة الأكثر ربحية في العام 2018 بنحو 111 مليار دولار.

وتعادل أرباح "أرامكو" أرباح " #آبل " و" #غوغل" و"إكسون موبيل" مجتمعة.

من جهتها، أفادت فيتش أن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالمياًمن حيث الحجم.. في 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالا 11.6 مليون و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، على الترتيب، وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين، مثل أدنوك و #شل وتوتال وبي.بي.

وعينت #أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، بنوكا قبيل إصدار أول مزمع لسندات دولارية متعددة الشرائح، حسب ما أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

وحصلت أرامكو على تصنيف ائتماني ‭A1‬ من موديز، و‭A+‬ من فيتش قبيل طرح السندات المزمعة.