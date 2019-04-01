أرباح أوراسكوم للتنمية الفصلية تقفز 84% لـ226 مليون جنيه

ارتفعت أرباح "أوراسكوم للتنمية" الفصلية بنسبة 84%، في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من 2017 لتبلغ 226 مليون جنيه.

وبلغت أرباح الشركة 410 ملايين جنيه على مدار العام الماضي بأكمله، بارتفاع نسبته 42%، مقارنة بعام 2017.

وقالت الشركة إن نمو الأرباح يعود إلى ارتفاع المبيعات، خاصة في مشروع الجونة، حيث مثلت مبيعاته 89%، من مبيعات الشركة خلال العام الماضي.

كذلك ساهم تحسن الأداء التشغيلي للفنادق بفضل انتعاش السياحة في نمو الأرباح. حيث بلغ معدل إشغال الفنادق 82%، في 2018، ارتفاعا من 77%، في 2017.