أوراسكوم للتنمية: مليارا جنيه إيرادات القطاع العقاري خلال عامين

توقع الرئيس التنفيذي لشركة #أوراسكوم القابضة للتنمية خالد بشارة، تضاعف إيرادات القطاع العقاري إلى ملياري جنيه خلال العامين المقبلين.

وأضاف: "سيتم الانتهاء من عمليات تسليم وحدات عقارية خلال عامي 2020 و2021، وهذا سينعكس على الأرباح التي ستتضاعف من مليار جنيه في 2018 إلى ملياري جنيه".

ولفت إلى قيام الشركة بالبدء في تنفيذ تحول جديد في المسار منذ 3 سنوات، ما ساهم في زيادة الأرباح في قطاعات إدارة المدن والعقاري والفنادق.

وأشار بشارة إلى أن توزيع الإيرادات بين الثلاثة قطاعات الرئيسية كالتالي: 40% لـ #القطاع_العقاري، و40% لقطاع الفنادق، فيما يأتي نحو 20% من قطاع إدارة المدن.

وكانت أرباح #أوراسكوم_للتنمية الفصلية ارتفعت بنسبة 84% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من 2017 لتبلغ 226 مليون جنيه.

وبلغت أرباح الشركة 410 ملايين جنيه على مدار العام الماضي بأكمله، بارتفاع نسبته 42% مقارنة بعام 2017.

وقالت الشركة إن نمو الأرباح يعود إلى ارتفاع المبيعات، خاصة في مشروع الجونة، حيث مثلت مبيعاته 89% من مبيعات الشركة خلال العام الماضي.

كذلك ساهم تحسن الأداء التشغيلي للفنادق بفضل انتعاش السياحة في نمو الأرباح. حيث بلغ معدل إشغال الفنادق 82% في 2018، ارتفاعا من 77% في 2017.