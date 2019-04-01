عمومية "بتلكو" تقر توزيعات بـ45.7 مليون دينار بحريني

وافق مساهمو الجمعية العمومية العادية لمجموعة بتلكو، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام بقيمة 45.7 مليون دينار (121.2 مليون دولار) بقيمة 27.5 فلس للسهم الواحد، تم دفع 10 فلوس منها مسبقاً خلال الربع الثالث من العام 2018، وسيتم دفع الـ17.5 فلس المتبقية عن كل سهم خلال الأسابيع القادمة.

وعقدت مجموعة بتلكو، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 "العام" بمقر الشركة الرئيس في الهملة، حضره عدد من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة بجانب الإدارة التنفيذية وممثلي الجهات الإعلامية.

وقال رئيس مجلس إدارة بتلكو الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة "تلتزم بتلكو بتحقيق عوائد أفضل كل عام لتقدم لمساهميها القيمة المضافة، وذلك ضمن جهودها لرفع نسب الحصص الموزعة من الأرباح".

وأضاف: "يُسعدنا أن نعلن عن تحقيق نمو بنسبة 7% على أساس سنوي، حيث بلغنا أعلى إيرادات منذ تأسيس بتلكو لتصل إلى 405.9 مليون دينار بحريني (1,076.7 مليون دولار أميركي) مع تعزيز الإيرادات بشكل إيجابي من خلال الأداء القوي المستمر في بتلكو البحرين. وشهد العام 2018، ارتفاع الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) مقارنة مع العام 2017 ليصل إلى 142.8 مليون دينار أميركي (378.8 مليون دولار أميركي) بهامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) بنسبة 35%".

واختتم بقوله: "نمتلك في #بتلكو منصة قوية تمكننا من الاستمرار في تحقيق النجاح وتضمن استدامته على المدى البعيد، وذلك من أجل أن تواصل المجموعة في تقديم أعلى قيمة للمساهمين".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو، إيهاب حناوي: "كان عام 2018 مليئًا بالتحولات لمجموعة بتلكو التي تم دعمها عن طريق الطرح المستمر لاستراتيجية التحول الخاصة بالمجموعة، والاستثمارات الرئيسية ضمن الخدمات المستهدفة، ما أدى إلى زيادة عائدات المساهمين بشكل كبير".

وأضاف: "لقد لاحظنا أن تنويع مصادر الدخل لدينا قد حظي بتأثير إيجابي خاص، كونه تحقق من خلال تسريع تنفيذ الألياف وتغلغل البيانات. أدت جهودنا إلى تحسن كبير في خدمات النطاق العريض الثابت وخدمات اتصالات البيانات و #الخدمات_الرقمية ضمن أسواق عملياتنا".

وواصل إيهاب حناوي: "تتربع أهمية تقديم خدمة متميزة لا مثيل لها لزبائننا على قمة أولوياتنا، حيث تمكنا من المحافظة على الريادة في السوق والتحسينات المحققة في جميع مقاييس تجربة الزبائن في الأسواق الرئيسية بفضل البرامج التي تم تدشينها منذ عامين".

واختتم بقوله: "سنستمر في عام 2019 لخلق المزيد من العمليات المتمحورة حول قاعدة زبائننا من خلال استخدام محركين رئيسيين، ألا وهما ذكاء الأعمال، وتحليل البيانات لتعزيز العلاقات معهم".