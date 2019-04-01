في هذا التوقيت.. أرامكو ستغلق صفقة استحواذها على "سابك"

قالت #أرامكو السعودية، في نشرة إصدار سندات لها، إنها تعتزم استكمال الاستحواذ على 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في 2020.

وكانت أرامكو اتفقت الأسبوع الماضي على شراء حصة الأغلبية من #صندوق_الاستثمارات_العامة السعودي مقابل 69.1 مليار دولار.

وأظهرت النشرة أن إيرادات أرامكو في نهاية العام الماضي بلغت 315.24 مليار دولار، وصافي الربح 111.07 مليار.

وأفاد عرض توضيحي قدمته شركة #أرامكو السعودية لمستثمري سندات، واطلعت عليه رويترز، أن الشركة تعتزم دفع قيمة استحواذها على حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والبالغة 69.1 مليار دولار على شرائح منفصلة.

وبحسب الوثيقة، فإن أكبر منتج للنفط في العالم يعتزم دفع 50% من قيمة الاستحواذ عند إغلاق صفقة سابك، بينما سيجري دفع الباقي على مدى عامين من السيولة الداخلية ومصادر أخرى محتملة.

وتعقد أرامكو هذا الأسبوع اجتماعات مع مستثمري السندات العالميين قبيل أول إصدار دولي لها وبعد الحصول على أول تصنيفاتها الائتمانية من موديز وفيتش.

وبحسب العرض، فإن الاستحواذ على #سابك لن يكون له أثر على تصنيف أرامكو الائتماني.

وكانت وكالة "موديز" قد كشفت أن شركة أرامكو كانت الشركة الأكثر ربحية في العام 2018 بنحو 111 مليار دولار.

وتعادل أرباح "أرامكو" أرباح #آبل و #غوغل و"إكسون موبيل" مجتمعة.