لماذا تعد أرامكو أضخم شركة بالأرباح في العالم؟

لم تكن الشركة الأكثر ربحية في العالم خلال العام الماضي في قطاع #التكنولوجيا أو #الاقتصاد_التشاركي بل جاءت من قطاع الطاقة.

وحصدت الشركة السعودية العملاقة #أرامكو لقب أكثر الشركات ربحية بعد تسجيل أرباح صافية بأكثر من 111 مليار دولار، وفق تقريرين لوكالتي موديز وفيتش للتقييم المالي.

وبذلك تعادل أرباح أرامكو أرباح أكبر 3 شركات ربحية بالعالم، وهي كل من Apple وAlphabet وExxon Mobil مجتمعة وفق حسابات وكالة بلومبرغ.

وجاء التقريران في سياق إصدار الوكالتين لأول تصنيفين لشركة أرامكو، تمهيدا لدخول العملاق السعودي سوق السندات الدولية للمرة الأولى، لتوفير جزء من التمويل المطلوب لصفقة الاستحواذ على 70% من أسهم سابك.

وحصلت #أرامكو_ السعودية على تصنيف بدرجة A1 من موديز وبدرجة ‭A+‬ من وكالة فيتش.

وأشار تقرير #موديز إلى أن لدى "أرامكو" سيولة قوية للغاية تصل إلى نحو 840.8 مليار دولار مقابل دين يقدر بنحو 27 مليار دولار نهاية العام الماضي.

وأضافت موديز أن أرامكو قامت بتوزيع أرباح نقدية للحكومة السعودية في 2018 بقيمة 58.2 مليار دولار.

ووفقا لفيتش، تعد أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم وبفارق كبير، حيث بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالاً 11.6 مليون و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، على الترتيب، وهو ما يفوق بكثير إنتاج شركات نفط عملاقة مدرجة في أسواق المال، مثل رويال داتش شل وتوتال و بي بي.