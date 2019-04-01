وزير: طرح حصص الحكومة المصرية بشركتين قريباً

أكد وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، اعتماد 5 شركات كدفعة أولى في برنامج الطروحات الحكومية في #بورصة_مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير في مقابلة مع "العربية"، إن الاعتماد لخمس شركات أعقبه إقصاء واحدة من تلك الشركات، مبدياً عدم رغبته في الخوض بأسماء تلك الشركات "لعدم التأثير على أسعارها وعلى المستثمرين بالبورصة المصرية".

وقال توفيق: "تعلمنا درساً مما حصل في شركة الشرقية، ولذلك لن نعلن عن أسماء الشركات المقبلة حتى حصول عملية الطرح نفسها".

وأوضح أن الطرح سيكون من "شركات قائمة موجودة بالبورصة، وهناك شركتان سيجري طرح حصص الحكومة بهما قريباً".

وبسؤاله عن برنامج المشاركة مع القطاع الخاص، في تطوير بعض الشركات قال الوزير، إن "أربع أو خمس شركات أبدت رغبتها في تطوير بعض الشركات الحكومية، ونقوم بعمل الدراسات النهائية لنحدد الشروط التي ستطبق على أحد المستثمرين".

وأشار إلى "تأجيل فتح مظاريف" المتقدمين للمشاركة من #القطاع_الخاص في شركة الحديد والصلب الحكومية "لمدة أسبوعين"، مؤكداً أن "ثلاث شركات تقدمت ثم تقدمت شركتلن آخريان للمشاركة".

وأوضح أن التقدم من القطاع الخاص للمشاركة في تطوير #الشركات يعني "المشاركة في الإيراد، وتقع مسؤولية التطوير كاملة على المطور أو الشريك الأجنبي".

وامتنع الوزير عن إعطاء إيضاحات حول شركة النصر للسيارات فيما يخص المتقدمين للمشاركة بها من القطاع الخاص.