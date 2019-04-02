رئيس "كريم" للعربية: وفرنا مليون وظيفة بـ 7 أعوام

قال الرئيس التنفيذي لشركة كريم، مدثر شيخة، في أول مقابلة حصرية مع "العربية" منذ إعلان صفقة الاستحواذ من أوبر بقيمة 3.1 مليار دولار، إن "شركة كريم وفرت أكثر من مليون وظيفة خلال 7 أعوام فقط في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكداً أن "كريم وجدت في أوبر "شريكاً لديه نفس الأهداف إضافة إلى المصادر".

وكشف شيخة في المقابلة أن تقييم صفقة الاستحواذ من أوبر اعتمد بشكل كبير على الفرص الكبيرة لعمليات النقل التشاركي في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن "كريم بدأت من دبي في العام 2012، وقد كانت رحلة رائعة لتقديم تأثير كبير في المنطقة، وقبل عام من الآن وعند تقييمنا لأعمالنا، فقد أنتجنا أكثر من مليون وظيفة، وهذا بحد ذاته كان شعورا بالبداية، وهناك الكثير من الفرص لبناء وتطوير خدمة لتقديمها إلى الكثير من الأشخاص في منطقتنا".

وأكد شيخة أن "هدف كريم لم يكن محصوراً فقط على قطاع #النقل ولكن أيضا على الفرص #الإلكترونية العديدة في المنطقة، ولتحقيق هذا الهدف كان يجب تواجد شريك ذي رؤية وخطة ثاقبة، إضافة إلى تمتعه بالمصادر المتاحة، ووجدنا ذلك بالطبع في شركة #أوبر التي لديها نفس التوجه والهدف وفي نفس الوقت لديهم الشغف لتحقيق ذلك معنا".

وبسؤاله عن الفرص المقبلة للشركتين، قال رئيس كريم: "كما ذكر رئيس أوبر نحن في المراحل الأولية للفرص التي يوفرها هذا القطاع، وإذا ما نظرت إلى قطاع النقل على حدة وهو الجزء الكبير من أعمالنا، فإن النقل التشاركي يشكل أقل من 2% من قطاع النقل في الشرق الأوسط ككل، ولذلك فإن هناك فرصة ضخمة مازالت بانتظارنا في السوق، هناك نسبة 98% سنركز عليها في الوقت الحالي للحصول عليها، ونسبة كبيرة من عملية تقييم الصفقة اعتمد على الفرص الكامنة في السوق في منطقة الشرق الأوسط".

وتوصلت كل من أوبر وكريم إلى اتفاقية سوف تستحوذ بموجبها #أوبر على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار أميركي تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقداً.

وتبقى عملية استحواذ شركة كريم خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، ويُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.

وستستحوذ أوبر على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بكريم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، والتي تمتد من المغرب إلى باكستان، وتضم أسواقا رئيسية من ضمنها مصر والأردن وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبمجرد إتمام الصفقة، سوف تكون #كريم مملوكة بالكامل لشركة أوبر ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري. وسيقود أعمال كريم أحد مؤسسيها ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة، بإشراف مجلس إدارة سيتكوّن من ثلاثة أعضاء ممثلين عن أوبر وعضوين ممثلين عن كريم. وسوف تقوم كل من أوبر وكريم بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.

وعملت شركة جيفريس ذ.م.م كمستشار مالي حصري لشركة كريم خلال هذه الصفقة.