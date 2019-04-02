بعد الكشف عن نشرة الإصدار المتعلقة بإصدار السندات، وتثبيت مكانة #أرامكو كأكثر الشركات ربحية في العالم من دون منازع، قد يكون السؤال الآن، ما هو الاستحواذ المقبل على لائحة شركة أرامكو؟

تحليل بلومبيرغ لنشرة الإصدار كشف أن الشركة العملاقة قادرة على امتصاص الاستحواذ على 70% من #سابك بقيمة 69 مليار دولار بسهولة. حيث ستموّل معظم الصفقة من النقد لديها على أن يتم دفع نصف القيمة لدى إتمام الصفقة في حين سيتم دفع المبلغ المتبقي على دفعات حتى عام 2021 ما سيكلف الشركة 500 مليون دولار كفوائد.

وأشار محللون إلى أن المستثمرين متعطشون لسندات #أرامكو وبالتالي في ظل قوة الطلب، قد تدفع أرامكو عائدا يزيد بقليل عما تدفعه الحكومة السعودية. كذلك تتمتع أرامكو بمستويات دين منخفضة جداً.

أما بالنسبة للتصنيف الائتماني، فقد أشارت كل من فيتش وموديز بأنه كان بالإمكان للتصنيف أن يكون أعلى لو لم يحد بسقف التصنيف للمملكة.