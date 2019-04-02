محامو غصن يطالبون بمحاكمته بشكل منفصل عن نيسان و"كيلي"

طالب محامو رئيس مجلس إدارة شركة #نيسان السابق، كارلوس غصن، بفصل محاكمته عن نيسان لأن الشركة تساعد النيابة العامة.

وكذلك طلب محامو غصن بأن يحاكم بشكل منفصل عن جري كيلي المتهم بالتآمر مع غصن في تقليل دخله.

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر لوكالة رويترز أن شركة "رينو" أبلغت المدعي العام الفرنسي بمدفوعات بملايين اليورو، قدمت لشركة سهيل بهوان للسيارات، وكيل نيسان في سلطنة عُمان لمدة خمس سنوات بدءاً من 2011 حيث بررت هذه المدفوعات على أنها حوافز للشركة العمانية.

وأظهرت المعلومات المرسلة إلى النيابة العامة الفرنسية أنه تم تحويل الكثير من هذه الأموال إلى شركة لبنانية تابعة لشركاء غصن.

وكانت نيسان أيضا قد أفادت سابقا بمدفوعات مشكوك فيها بـ30 مليون دولار لشركة سهيل بهوان للسيارات.